Radio 24: La Zanzara annuncia a Trento il tour teatrale nelle citta' italiane

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 mag - Dal 20 luglio prossimo il programma di Radio24 La Zanzara avviera' un Tour teatrale nelle citta' italiane. Ad annunciarlo il duo Giuseppe Cruciani e David Parenzo in occasione del Festival dell'Economia di Trento. Questa mattina il Teatro Sociale di Trento si e' trasformato in un'arena di provocazione e ironia, ospitando uno degli appuntamenti piu' cult del Festival dell'Economia: La Conferenza de La Zanzara show. Ad aprire l'evento e' stato Paolo Ruffini, attore e produttore, presentando la nuova iniziativa che portera' La Zanzara nei piu' importanti teatri italiani. Dopo l'introduzione, i riflettori si sono accesi su Cruciani e Parenzo, che hanno raccontato l'evoluzione e il successo del loro programma cult, nato nel 2006 e che oggi e' diventato il podcast piu' ascoltato d'Italia su Spotify con oltre 50 milioni di download. La Zanzara continua a distinguersi come un format unico nel panorama italiano, capace di mescolare attualita', satira e surreale, trasformando ogni intervento in uno spettacolo imprevedibile. E la provocazione non si ferma qui.

Il duo infatti e' pronto a portare in giro per l'Italia il nuovo Zanzara Show, che debuttera' il 20 luglio alla Versiliana di Marina di Pietrasanta. Alcune date sono gia' sold out e alle 12 tappe gia' previste, da oggi se ne sono appena aggiunte altre due: Roma (24 ottobre) e Napoli (15 novembre). Uno spettacolo teatrale unico, dove neppure gli organizzatori sanno chi salira' effettivamente sul palco. 'E' uno spettacolo sorpresa', spiegano i conduttori, 'perche' l'ospite previsto potrebbe essere stato arrestato pochi minuti prima'. Un'ironia tagliente che si intreccia con la realta', in un'epoca in cui il genere true crime domina podcast e piattaforme video. Il criterio per la scelta degli ospiti? 'La spontaneita' prima di tutto', dichiarano Cruciani e Parenzo. 'Non ci sono personaggi inventati, e' tutto drammaticamente vero. Anche in teatro sara' cosi': uno spettacolo che ribalta le regole del palcoscenico, come facciamo ogni giorno in radio'. La Zanzara si conferma ancora una volta molto piu' di un programma radiofonico: e' uno spazio libero, tagliente e imprevedibile, dove ogni telefonata puo' trasformarsi in uno show e ogni apparizione dal vivo in una miccia pronta ad accendersi. Anche a Trento, il morso e' arrivato forte e chiaro. Sul palco e' salito anche Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore e di Radio 24, che con tono ironico ha definito La Zanzara 'la mia croce e delizia'. Ha raccontato il suo rapporto, vivace e talvolta turbolento, con i due conduttori che spesso lo coinvolgono in diretta mentre e' impegnato nella chiusura del giornale.

'Seguiamo la politica dei cento fiori', ha spiegato, 'perche' cento fiori devono sbocciare. La dialettica e' il motore del mondo'. In platea, ad applaudire, anche figure di spicco come l'amministratore delegato del Gruppo 24 Ore Federico Silvestri, il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti e il ceo di Trentino Marketing Maurizio Rossini. Lo stile dissacrante de La Zanzara, a meta' tra satira e cronaca, si e' adattato perfettamente al contesto teatrale: nessun copione, solo spontaneita'. Una Zanzara in carne e ossa che ha punto con forza, senza risparmiare nessuno.

