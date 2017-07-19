Radio 24: il 10 dicembre III edizione Digital Round Table 'Una bussola per investire'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 dic - In onda mercoledi' 10 dicembre su Radio 24 la terza edizione della Digital Round Table 'Una bussola per investire' Dalle 15.00 alle 17.00 con Debora Rosciani e Mauro Meazza Prospettive e opportunita' di investimento, con un bilancio sugli eventi del 2025 e uno sguardo verso il 2026. La terza edizione della Digital Round Table di Radio 24: Una bussola per investire, moderata da Debora Rosciani e Mauro Meazza, giornalisti e conduttori di Due di Denari, chiude il fitto calendario di eventi digitali dell'emittente del Gruppo 24 ORE. Appuntamento il 10 dicembre dalle 15.00 alle 17.00 con la diretta streaming sul sito radio24.it, sezione eventi.

Geopolitica e conflitti, le scelte difficili delle Banche Centrali, l'evoluzione dei rapporti commerciali internazionali e poi, la grande e indiscussa protagonista del 2025, l'intelligenza artificiale: attorno a questi temi si sono mossi i patrimoni dei grandi investitori del mondo. Ma le grandi dinamiche economico finanziarie sono di aiuto o di ostacolo alle decisioni di risparmio ed investimento delle famiglie? Debora Rosciani e Mauro Meazza con l'aiuto di operatori, gestori ed esperti, faranno il punto sui mutamenti di questo 2025 e le prospettive di investimento per imprese e piccoli risparmiatori, che dovrebbero sempre essere orientate al raggiungimento di obiettivi finanziari personali e preferibilmente di medio e lungo termine. Parteciperanno all'evento: Luca Riboldi, Direttore investimenti Banor; Francesco Sandrini, CIO di Amundi SGR e Donato Savatteri, Head of Southern Europe di T. Rowe Price. Un'occasione per dare ai risparmiatori un quadro completo del contesto in cui si muovono le Borse in vista di un anno piu' che mai complesso ma che offre anche enormi opportunita'.

Partner: Amundi, Banor, T. Rowe Price Per partecipare e' necessario iscriversi su radio24.it, sezione Eventi.

