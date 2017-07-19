Puglia: slitta al 30 marzo termine avviso valorizzazione beni culturali pubblici

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 feb- Il Dipartimento Cultura della Regione Puglia ha prorogato al 30 marzo 2026 la scadenza dell'avviso pubblico per la valorizzazione del patrimonio culturale e l'innovazione nei luoghi di cultura pubblici non statali. Con una dotazione finanziaria complessiva di 68 milioni di euro a valere sulle risorse dell'Azione 8.7 del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 e del POC Puglia, la misura rappresenta un'importante opportunita' per il recupero strutturale e il riuso di immobili di pregio, cinema, teatri e siti archeologici da destinare a funzioni di interesse pubblico. 'Questa linea di investimento - ha dichiarato l'assessora alla Cultura e Conoscenza della Regione Puglia Silvia Miglietta - e' fondamentale per accrescere l'offerta dei luoghi di cultura in tutto il territorio regionale, con un'attenzione particolare ai temi dell'accessibilita' e della fruizione da parte delle comunita' locali. La costruzione di una cultura senza barriere, che e' tra gli obiettivi del mio assessorato, passa attraverso molte vie. L'Avviso pubblico che oggi proroghiamo e' una di queste'.

