Porti: Savino (Mef), ok a decreto con fondi pubblici per Ppp a Trieste

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 apr - Arriva un'iniezione di fondi pubblici per finanziare il rilancio del Porto di Trieste oggetto di un'operazione di project financing. La Conferenza Stato-Regioni ha approvato oggi lo schema di decreto interministeriale relativo all'assegnazione delle risorse del 'Fondo per le infrastrutture portuali' che finanzia e attiva cosi' il partenariato pubblico-privato che ha per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, nonche' la realizzazione e la manutenzione delle opere di grande infrastrutturazione nell'ambito del progetto 'Porto di Trieste - Molo VIII', con un investimento complessivo di 315.850.278,69 euro. Di questi, 109 milioni saranno a carico del soggetto privato proponente, mentre la cifra restante di 206.850.278 euro sara' finanziata, appunto, tramite le risorse del 'Fondo per le infrastrutture portuali', come da rifinanziamento stabilito dall ultima Manovra. Lo conferma il Sottosegretario all'Economia, Sandra Savino. 'Si tratta di un'opera che rappresenta una pietra miliare per il rafforzamento delle infrastrutture portuali del nostro Paese e, in particolare, per la citta' di Trieste e l'intera regione del Friuli Venezia Giulia - spiega Savino -.

L'investimento non solo promuovera' lo sviluppo economico e la competitivita' del territorio, ma rafforzera' anche il ruolo dell'Italia come porta d'accesso privilegiata alle rotte commerciali tra l'Asia e l'Europa'.

