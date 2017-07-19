Dati
            Porti: ok a valutazione di impatto ambientale del porto turistico di Fiumicino

            Fiumicino Waterfront: "Si' decreto Via, 600mln investimento" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 nov - Ok alla valutazione di impatto ambientale per il nuovo porto turistico di Fiumicino. Lo comunica la societa' Fiumicino Waterfront, titolare della concessione demaniale in localita' Isola Sacra nel Comune romano, segnalando la pubblicazione del decreto Via da parte del ministero dell'Ambiente (Mase).

            'Con un investimento complessivo di circa 600 milioni di euro, il progetto e' destinato a diventare nei prossimi anni una delle infrastrutture turistiche piu' innovative e sostenibili del Mediterraneo: una concreta evidenza della possibilita' di coniugare sviluppo di infrastrutture e rigenerazione urbana, a vantaggio dello sviluppo economico della regione, dell'impatto sulla comunita' e della tutela ambientale', commenta Galliano Di Marco, amministratore delegato di Fiumicino Waterfront.

            Mas.

