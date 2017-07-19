Ponte Stretto: Orsini, e' fondamentale, crea lavoro e migliora potenziale Sicilia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 nov - 'Poter collegare la Sicilia alla Calabria per noi e' fondamentale, e' indispensabile. Uno perche' genera lavoro, due perche' fa si' che un territorio come la Sicilia abbia un potenziale ancora piu' ampio di quello che ha. Ma noi ci aspettiamo un'altra cosa, che poi dal Ponte ci saranno infrastrutture che arrivino a Roma'. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo all'assemblea di Sicindustria.

