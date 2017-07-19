Ponte Stretto: Ciucci: avvio lavori prevede controlli della Corte dei conti

'Incremento costi legato al caro-materiali' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 feb - 'I tempi indicati, entro l'estate, per l'avvio della fase realizzativa del ponte sullo Stretto di Messina tengono ovviamente conto dei previsti controlli di legittimita' della Corte dei conti, quindi, contrariamente a quanto afferma l'onorevole Bonelli, non c'e' alcuna mancanza di rispetto'. Lo afferma in una nota l'amministratore delegato della Societa' Stretto di Messina Pietro Ciucci, in replica alle affermazioni del deputato Angelo Bonelli (Avs e co-portavoce di Europa Verde) che dopo l'annuncio dell'Ad Ciucci sull'avvio dei lavori entro l'estate aveva parlato di mancanza di rispetto per le decisioni della Corte dei Conti e della Commissione europea sulla violazione delle direttive Appalti e Habitat. Bonelli aveva segnalato l'evoluzione dall'iniziale Pf a un appalto di lavori a totale carico pubblico e l'incremento dei costi rispetto all'importo iniziale della gara. 'Risulta priva di fondamento anche l'affermazione che 'il bando iniziale era un project finance' - replica Ciucci -, infatti la gara a suo tempo effettuata per il Contraente generale non prevedeva alcun Project finance. Il cosiddetto Project finance, previsto inizialmente (40% di capitale sottoscritto principalmente dall'Azionista Fintecna e il 60% da reperire sul mercato finanziario), riguardava unicamente la Societa' Stretto di Messina, senza coinvolgere il Contraente Eurolink.

Quindi non c'e' stata alcuna modifica delle condizioni di gara'. Quanto all'incremento dei costi, Ciucci ribadisce che 'l'aumento del corrispettivo per il Contraente generale, fissato in 10,5 miliardi e non 14,5 come erroneamente affermato da Bonelli, come piu' volte spiegato, e' da attribuire pressoche' esclusivamente all'aumento dei prezzi, che non rileva ai fini della direttiva Ue Appalti, che ha riguardato tutte le opere infrastrutturali in corso di realizzazione, non solo in Italia'. 'E' importate ricordare - conclude l'Ad della Stretto di Messina - che nel corso delle costanti interlocuzioni e' stato chiarito da Bruxelles che non e' in corso alcuna procedura di infrazione e che il dialogo prosegue nell'ambito della normale e prevista dialettica tra lo Stato italiano e l'Unione Europea'.

com-fro.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 10-02-26 18:23:13 (0689)PA,INF 5 NNNN