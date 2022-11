Ponte Messina: Salvini, nuovo progetto? Ci vorrebbero 4 legislature

"Mi piacerebbe che i primi scavi partissero entro due anni" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 nov - "Il progetto c'e', va aggiornato ma se ci mettiamo a rifare il progetto servono quattro legislature, non una". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini intervenendo all'assemblea Alis, e riferendosi al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina.

"Nell'arco dei prossimi cinque anni non si puo' finire il ponte, ma si possono avviare i lavori; mi piacerebbe che i primi scavi partissero da qui a due anni", ha aggiunto. Il ministro ha confermato la volonta' di chiedere un cofinanziamento europeo, gia' in occasione della riunione dei ministri dei Trasporti in programma a Bruxelles il 5 dicembre prossimo. Salvini ha poi annunciato un tavolo per la discussione sull'opera aperto anche alle citta' di Messina e Regio Calabria, oltre agli azionisti della societa' stretto di Messina (Anas, Ferrovie, Regine Calabria e Regione Sicilia). "Ci sono dei contenziosi in essere da anni che vanno chiusi", ha detto il ministro a proposito delle vertenze promosse dai due aggiudicatari della gara vinta nel 2004 dal Consorzio Eurolink e da Parsons Transportation, poi 'caducata' per legge nel 2012.

