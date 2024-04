Ponte Messina: Salvini, lavori proseguono, cantieri al via entro fine estate

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Torino, 06 apr - 'I lavori per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina procedono. La societa' sta andando avanti e ribadisco obiettivo d partire con i cantieri entro la fine dell'estate'. Lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine di un evento a Torino sull'autonomia. Secondo il vicepremier l'opera e' un 'qualcosa che non solo i siciliani e i calabresi ma anche gli italiani aspettano da 50 anni. Sara' una enorme opportunita' di lavoro per tutta Italia; la societa' stima in 120 mila posti di lavoro diretti e indiretti creati negli anni della lavorazione; ci sara' un risparmio ambientale come la Tav'. A chi gli chiedeva se ci fossero timori su eventuali infiltrazioni mafiose, il ministro ha risposto: 'lo Stato e le imprese libere sono molto piu' forti delle mafie e questo sia per il Ponte di Messina che per la Tav. Penso che lo Stato sia piu' forte delle mafie'.

