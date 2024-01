Pnrr: Oice, nel 2023 promosse gare per 1,5 miliardi di servizi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 gen - Nel 2023 sono state promosse gare per 1,5 miliardi di servizi e 27 miliardi di lavori (-57,6% il valore di servizi sul 2022), mentre l'ultimo trimestre ha registrato appalti integrati in calo del 44% e supporti al Rup quintuplicati (a quota 23,7 milioni). Sono questi i dati principali che emergono dal Report Oice - l'Associazione che riunisce le societa' di ingegneria e architettura in ambito confindustriale - che analizza le gare per servizi di architettura e ingegneria e per appalti integrati (progettazione esecutiva e costruzione) relativi ad interventi finanziati con fondi del Pnrr emessi nel quarto e ultimo trimestre del 2023. In quest'occasione e' quindi possibile tracciare un primo bilancio sul 2023 che ha visto pubblicati 3.253 bandi per un valore di 1.513 milioni di servizi che attiveranno circa 27 miliardi di lavori. Il confronto con il 2022 vede un forte calo in valore (-57,6%), mentre il numero delle gare invece aumenta del 21,1% anche in ragione dei sempre piu' numerosi micro affidamenti (sotto i 139.000 euro) che in numero rappresentano l'84,8% del mercato. Va evidenziato che, stando al valore, l'incidenza delle gare Pnrr - come prevedibile - sta rapidamente scendendo: passa dal 39,1% del totale del mercato raggiunto nel 2022, al 23,5% nel 2023. Altro trend interessante riguarda l'aumento, nell'ultimo trimestre del 2023 delle procedure per affidamenti di supporto alle stazioni appaltanti: il 27,2% del totale, (+3571,4% sul terzo trimestre 2023), riguardano i servizi di supporto alla stazione appaltante per un valore di 29,4 milioni, il 20,4% del totale (+269,2% sul terzo trimestre 2023).

