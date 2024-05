Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 22 maggio

FINANZA - Roma: Rome Investment Forum 2024 "Il ruolo del settore finanziario italiano per la crescita sostenibile di fronte alle sfide europee". Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Fabio Cerchiai, presidente FeBAF; Paolo Gentiloni, commissario europeo all'Economia; Raffaele Fitto, ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR; Innocenzo Cipolletta, presidente AIFI; Maria Bianca Farina, presidente ANIA; Antonio Patuelli, presidente ABI. Presso Scuderie di Palazzo Altieri.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Mfe.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Milano: assemblea B.F. Ore 11,00. Per bilancio al 31/12/23. Via Agnello, 18.

- Milano: assemblea ordinaria e straordinaria Kme Group. Ore 11,30. Parte ordinaria. Bilancio al 31/12/23, nomina cda e collegio sindacale. Parte straordinaria: modifica delibera relativa ad annullamento azioni ordinarie. Foro Buonaparte, 44.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: ordinativi di macchinari m/m, marzo. Ore 1,50.

- Giappone: bilancia commerciale, aprile. Ore 1,50.

- Gran Bretagna: inflazione m/m, aprile. Ore 8,00.

- Gran Bretagna: inflazione a/a, aprile. Ore 8,00.

- Eurozona: Acea presenta i dati relativi al mese di aprile sulle immatricolazioni di autovetture. Ore 8,00.

- Stati Uniti: vendite di case esistenti (mln ann,) aprile.

Ore 16,00.

ECONOMIA - Roma: prosegue il FORUM PA 2024 "Per una PA a colori, persone e organizzazioni nella rivoluzione dell'IA". Ore 9,00. Partecipano, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministro per le riforme istituzionali. Palazzo dei Congressi. I lavori terminano domani. Palazzo dei Congressi.

- Roma: #SPACECONOMY24, evento organizzato da Withub, Eunews, GEA Agency e Fondazione Art.49, per discutere delle regole della space economy a livello comunitario e nazionale. Partecipa, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro per le Imprese e il Made in Italy. Ore 9,30. Presso Europa Experience David Sassoli.

- Milano: evento di presentazione dell'Assintel Report speciale Startup "Una ricerca sulle imprese innovative ict e la premiazione dei digital awards". Ore 9,30. Corso Venezia, 47.

- Milano: incontro Hevolus per scoprire le sue novita' in ambito AI ed eXtended Reality. Ore 10,30. Prezzo Terrazza Duomo 21.

- Milano: conferenza stampa di presentazione del documento "Il diritto all'abitare per un'Europa sociale e dei diritti", organizzata da Sunia Milano. Ore 11,00. Via Sebenico, 21.

- Roma: conferenza stampa di presentazione dell'evento HEYSUN - Expo della Transizione Energetica. Ore 11,00.

Partecipa, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Presso Palazzo Piacentini.

- Roma: conferenza stampa di presentazione del nuovo Portale Digitale e delle nuove Sale del Centro Nazionale di Controllo, organizzato da Terna. Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Giliberto Picchetto Fratin, ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica; Stefano Besseghini, presidente Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; Giuseppina Di Foggia, a.d. e d.g. Terna.

Via Palmirano, 101.

- Firenze: tappa del roadshow "Fabbrica Europa", documento elaborato da Confindustria col supporto del Sistema, organizzato da Confindustria e Confindustria Toscana. Ore 14,00. Partecipa, tra gli altri, Stefan Pan, delegato per l'Europa di Confindustria. Via dei Perfetti Ricasoli, 78.

- Bruxelles: si apre l'incontro stampa con i ministri degli Stati membri dell'ESA, l'Esecutivo ESA e i ministri del Consiglio dell'Unione europea, sul tema del futuro dell'Europa nello spazio. Ore 17,15. Muse'es royaux des Beaux-Arts. I lavori terminano domani.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - Roma: riunione del Consiglio dei ministri. Ore 17,00.

Partecipa, tra gli altri, Giorgia Meloni, presidente del consiglio.

Palazzo Chigi.

CAMERA 8,30 audizione Lorenzo Mariani, condirettore generale Leonardo su difesa cibernetica (Difesa) 13,00 audizione dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; dipartimento del Tesoro sulla riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla governance economica europea (Bilancio Camera e Senato congiunte) 13,30 Ddl disciplina temporanea AI (Trasporti e Attivita' produttive riunite) 13,45 audizioni Assarmatori, Confitarma e Uniport su mobilita' extraurbana (Trasporti) 13,45 Dlgs semplificazione controlli attivita' economiche (Attivita' produttive) 14,00 Ddl abrogazione norme prerepubblicane; Ddl costituzionale regione Roma Capitale (Affari costituzionali) 14,15 question time ministero Imprese e Made in Italy (Attivita' produttive) 14,15 audizioni esperti su Ddl sostegno finanziario Ssn (Affari sociali) 14,30 audizioni Anpit, Consulenti lavoro; esperti su Ddl settimana corta (Lavoro) 14,30 audizione Ance su utilizzo dei fondi strutturali (Politiche Ue) 14,45 audizioni Fipe; Aiac; Ali su Ddl dehors (Attivita' produttive) 15,00 question time ministri (Aula) 15,15 audizione esperti su energia nucleare (Attivita' produttive) 16,15 Dl superbonus (Aula) SENATO 8,30 Audizioni Procuratore Figc, societa' sportive Juventus Fc, Napoli, Hellas Verona Fc, Ac Milan su riforma calcio (Cultura) 9,00 Dl agricoltura (Industria) 9,15 Ddl agevolazioni fiscali start up (Finanze) 9,30 Dlgs semplificazione controlli attivita' economiche (Industria) 10,00 Ddl premierato (Aula) 15,00 Ddl tecnologie AI (Ambiente) 20,00 Nomina Francesco Maria Chelli alla presidenza Istat (Affari Costituzionali) ORGANISMI BICAMERALI 8,00 audizione presidente Rai, Marinella Soldi (Vigilanza Rai) 8,15 audizione Corte dei conti (Federalismo fiscale) 14,00 audizione ministro Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso (Copasir).

Red-

(RADIOCOR) 20-05-24 19:31:04 (0561) 5 NNNN