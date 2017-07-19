Pnrr: Liguria prima per avanzamento investimenti strutturali destinati a Case Comunita'

Gia' portato a termine 66% lavori (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 1 feb - La Liguria e' la Regione con la percentuale piu' alta a livello nazionale per quanto riguarda lo stato di avanzamento degli investimenti strutturali destinati alla realizzazione delle Case della Comunita' nell'ambito del Pnrr. Ad oggi, infatti, e' stato portato a termine il 66% dei lavori sul totale del budget assegnato. Il dato e' emerso nel corso dell'incontro straordinario sullo stato di avanzamento del Pnrr che si e' tenuto a Roma, alla presenza delle Regioni. Il presidente della Regione, Mario Bucci, si e' definito 'molto orgoglioso' del risultato. L'assessore alla Sanita', Massimo Nicolo', ha sottolineato l'impegno nel rispettare il cronoprogramma del Pnrr e nel costruire una sanita' territoriale vicina ai cittadini e capace di rispondere in modo concreto ai bisogni di salute. 'Le Case della Comunita' rappresentano un cambio di paradigma: non solo nuove strutture, ma un nuovo modo di prendersi cura delle persone. Stiamo lavorando per implementare gradualmente le attivita' nel rispetto delle scadenze prefissate'.

Realizzate anche grazie ai finanziamenti del Pnrr, le Case della Comunita' non sono semplici poliambulatori, ma veri e propri luoghi di cura dove operano e'quipe multiprofessionali composte da medici di medicina generale, specialisti, infermieri e altri professionisti sanitari, con l'obiettivo di seguire i pazienti nel tempo.

