Pnrr: Giorgetti, promozione investimenti va garantita, sfruttare fondi coesione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rivisondoli, 24 gen - 'Il Pnrr e' una niziativa sicuramente lodevole per quanto riguarda l'aspetto del prestito, qualche forma di risparmio sugli interessi' ma ad ogni modo 'la promozione degli investimenti un Governo la deve garantire comunque e va garantita'. Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, intervenendo all'iniziativa della Lega "Idee in movimento" in corso in Abruzzo. 'Con riferimento agli investimenti e le contribuzioni al Sud, noi abbiamo un Pnrr di cui si parla molto poco e vorrei che la Lega prendesse iniziativa su questo, sono i fondi di sviluppo e coesione.

Centinaia di miliardi che per l'80% devono essere destinati alle Regioni meridionali e noi storicamente li abbiamo investiti non bene come Paese, abbiamo dei residui, abbiamo ancora un piano che deve essere messo a terra e ce n'e' un altro che deve partire dal 2028 su cui la discussione e' gia' apertissima a livello europeo, discussione molto seria e non banale', ha spiegato Giorgetti, sottolineando che 'l'esperienza e gli errori che abbiamo fatto penso possano aiutare a usare meglio i fondi di coesione. Penso che per le Regioni del Sud si apra una importante riflessione su come usare al meglio le risorse messe a disposizione dal fondo di coesione'.

