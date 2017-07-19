Pnrr: Butti, oltre 2 mln cittadini formati su digitale, target ok in anticipo -2

Obiettivo, rete strutturale oltre conclusione Piano (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 nov - Grazie ad un intervento del valore di 135 milioni di euro, si legge in una nota, sono oltre 3.500 i Punti Digitale Facile attualmente distribuiti in maniera capillare su tutto il territorio nazionale, nati grazie all'iniziativa del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio e attuati da Regioni e Province autonome. Guardando piu' da vicino le singole realta' territoriali emerge vede, al momento, nove Regioni risultano oltre il target, sia in termini di cittadini formati che di Punti di facilitazione aperti sul territorio: Abruzzo, Basilicata, Campania, Liguria, Molise, Puglia, Toscana, Umbria, Provincia autonoma di Trento e Valle d'Aosta. Sicilia e Friuli-Venezia Giulia sono alle soglie del 100%; Calabria, Marche e Piemonte hanno superato quota 70%, anche le rimanenti Regioni contribuiscono al target con dati in crescita.

Il prossimo obiettivo e' rendere strutturale la rete dei Punti Digitali Facile, oltre la conclusione del Pnrr, affinche' diventi un'infrastruttura stabile e continuativa e un punto di riferimento dei cittadini per l'accrescimento delle competenze, l'adozione sempre piu' diffusa dei servizi pubblici digitali, la comprensione e l'utilizzo delle nuove tecnologie e il pieno esercizio, quindi, della cittadinanza digitale.

Bof

(RADIOCOR) 12-11-25 13:16:53 (0366)GOV,FONUE 5 NNNN