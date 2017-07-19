Plastica: Wwf, dopo nulla di fatto su trattative a Ginevra Stati agiscano -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 ago - 'Il fallimento nel trovare un accordo a Ginevra e' una amara delusione.

Quello che abbiamo visto a Ginevra e' che la stragrande maggioranza degli Stati del mondo ha espresso la volonta' e l'allineamento per un Trattato efficace per porre fine all'inquinamento da plastica. Questo da' speranza per il futuro. Tuttavia, una minoranza di Paesi oppositori e un processo decisionale basato sul consenso unanime ci lasciano senza aver raggiunto il risultato ambito e dimostrano che quest'approccio non e' funzionale nei negoziati internazionali sull'ambiente', ha aggiunto Zaynab Sadan, Global Plastics Policy Lead del Wwf e capo della delegazione di INC-5.2. 'Continuare senza un cambiamento radicale nel processo decisionale, senza dare il giusto peso alle richieste della maggioranza, sarebbe inutile. Chiediamo quindi ai leader di non lasciare che tutto il lavoro fatto in questi anni vada sprecato e di sfruttare questa opportunita' per costruire il Trattato che la maggioranza ha chiesto fin dall'inizio. Portare il trattato oltre il processo INC e' la via da seguire per andare oltre i vincoli dettati da una minoranza con ambizioni basse, aprendo la strada a un Trattato degno di questo nome', ha concluso.

