Piombino: Fim, su Liberty Magona serve soluzione in incontro 25 febbraio al Mimit

Firma preliminare di vendita non puo' essere ancora rinviata (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 feb - 'Il prossimo 25 febbraio, nell'incontro previsto presso il ministero delle imprese e del Made in Italy, non accetteremo alcuna presa di tempo sulla conclusione della vertenza' Liberty Magona di Piombino e 'la firma del preliminare di vendita non puo' essere ulteriormente rinviata'. Cosi' il segretario nazionale Fim Cisl Valerio D'Alo' e del segretario Fim Cisl Toscana Paolo Cappelli, sottolineando che 'ad oggi, gli impegni assunti al ministero di agevolare il percorso di cessione sembrano ancora non definiti e concretizzati'. In questo quadro, i sindacalisti spiegano che 'l'ultimo mese, la liquidita' aziendale ha permesso il pagamento solo del 50% delle spettanze, segno inequivocabile dell'inadeguatezza dell'attuale gestione. Situazione aggravata dal fatto che, con impianti completamente fermi, in attivita' vi erano solo i servizi indispensabili e la salvaguardia impianti, ovvero circa il 15% della forza lavoro' e che 'si attende il consenso dell'esperto (della procedura di Cnc ) per poter liberare le 4.400 tonnellate circa che sono a terra in magazzino che garantirebbero di saldare il restante 50% e avere un minimo di credito per il mese successivo'.

