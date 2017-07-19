Petrolio: Aie, rivede al rialzo la crescita della domanda nel 2026 a 930 kb/g
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 gen - Si prevede che la crescita della domanda globale di petrolio raggiungera' una media di 930mila barili al giorno nel 2026, in aumento rispetto agli 850 kb/g del 2025, riflettendo "una normalizzazione delle condizioni economiche dopo le turbolenze tariffarie dello scorso anno e prezzi del petrolio inferiori rispetto a un anno fa". E' la fotografia scattata dall'Agenzia internazionale per l'energia nel suo report mensile, che rivede al rialzo la previsione per l'anno prossimo (860 kb/d nella stima di dicembre).
"La ripresa della domanda di materie prime petrolchimiche - viene spiegato - sara' parzialmente compensata dal continuo rallentamento della crescita dei consumi di benzina. I Paesi non Ocse saranno ancora una volta responsabili dell'intera crescita nel 2026".
