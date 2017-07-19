Panama: esercitazioni congiunte con Usa per proteggere il canale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 gen - Al via da lunedi' e fino al 26 febbraio una serie di esercitazioni militari congiunte Panama-Usa mirate a 'proteggere' il Canale di Panama, ha annunciato il ministero della Sicurezza panamense.

Le manovre coinvolgeranno circa 50 marines statunitensi e 61 unita' specializzate aeree e navali panamensi, inclusi reparti di polizia di frontiera, secondo il comunicato ufficiale. Lo svolgimento delle esercitazioni segue un accordo di cooperazione per la sicurezza firmato tra Usa e Panama nel 2025, che consente alle truppe Usa di operare attorno al Canale su base triennale con possibilita' di rinnovo, includendo l'uso di basi aeree e navali con l'autorizzazione panamense.

La decisione di intensificare la cooperazione militare si colloca nel contesto delle tensioni regionali legate alle preoccupazioni su presunte influenze straniere nella gestione dell'importante via d'acqua commerciale e dopo mesi di prese di posizioni forti da parte dell'amministrazione Usa sulla necessita' di garantire la sicurezza dell'infrastruttura.

Il governo panamense ha recentemente dichiarato la crisi con Washington "terminata", pur sottolineando la sovranita' nazionale sul Canale.

