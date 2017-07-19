Opere pubbliche: Mit, nuova finestra per chiedere le compensazioni

Istanze dal primo febbraio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 2 feb - 'Dal 1 febbraio 2026 al 28 febbraio 2026, le stazioni appaltanti possono presentare le istanze di accesso al Fondo prosecuzione opere pubbliche, relative alle lavorazioni eseguite, contabilizzate e annotate dal direttore dei lavori nel libretto delle misure nel periodo compreso tra il 1 giugno 2025 e il 31 dicembre 2025'. Lo comunica il Mit in una nota, informando che 'come per la prima finestra temporale, aperta nel luglio 2025, le modalita' operative e le condizioni di accesso al Fondo sono disciplinate dal decreto n.106 dell'8 maggio 2025'.

'L'istanza di accesso alle risorse del Fondo - si legge nella nota del Mit - deve essere inserita, a pena di esclusione, sulla piattaforma dedicata: https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it. Le richieste compilate sulla piattaforma devono essere scaricate, firmate digitalmente dal legale rappresentante (o da un delegato) della Stazione Appaltante e trasmesse all'indirizzo PEC adeguamentoprezzi.dgespa@pec.mit.gov.it entro i termini previsti per la finestra temporale di riferimento, a pena di esclusione'.

