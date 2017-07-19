Opere pubbliche: Mit, 4,8 milioni di euro per 3 interventi

Nei comuni di Marche, Sicilia e Calabria (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 dic - Il ministero delle Infrastrutture comunica in una nota che il ministro Matteo Salvini ha firmato un decreto che assegna 4.814.728 euro per interventi di costruzione, sistemazione, manutenzione e completamento di edifici pubblici statali e altri immobili demaniali e strade urbane. Il Mit informa inoltre che le risorse hanno la seguente ripartizione: un milione di euro per 'interventi supplementari e di completamento del Palazzetto dello Sport di Montegranaro (Fm)'; 1.871.728 euro per la 'messa in sicurezza e l'adeguamento di alcune strade compreso il ripristino e l'efficientamento dei sottoservizi su di esse insistenti' del centro urbano di Pantelleria (Tp); 1.943.000 euro per la ristrutturazione e riqualificazione dell'immobile destinato a Galleria d'Arte Contemporanea e Biblioteca d'Arte specializzata in uso all'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria (Rc).

