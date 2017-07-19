Ocse: tasso disoccupazione ottobre stabile in maggior parte Paesi, in calo in Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 dic - Il tasso di disoccupazione e' rimasto stabile in ottobre rispetto a settembre in 21 dei 32 paesi Ocse per i quali erano disponibili dati, mentre sette paesi hanno registrato un aumento e quattro un calo. Lo rende noto l'Ocse, precisando che poiche' diversi paesi non hanno ancora pubblicato le statistiche per ottobre, i tassi di disoccupazione per le aree Ocse e G7 non sono attualmente disponibili. A settembre il tasso medio dell'area che riunisce i 38 Paesi industrializzati era del 5%, invariato da agosto. In ottobre gli indicatori migliori sono appannaggio di Messico (2,6%), Corea (2,6%), Giappone (2,6%) e Israele (3%). Al contrario, la Spagna ha mantenuto un tasso di disoccupazione a due cifre del 10,5%, mentre la Finlandia ha raggiunto il 10,3%, il livello piu' alto da luglio 1999. Nell'Unione Europea e nell'area dell'euro, i tassi di disoccupazione di ottobre sono rimasti invariati al 6% e al 6,4%. Tra i 17 paesi dell'area euro aderenti all'Ocse, i tassi di disoccupazione erano stabili in 13 paesi. Un aumento notevole e' stato osservato in Finlandia, dove l'incremento e' stato trainato dai giovani e dalle donne. Aumenti piu' contenuti sono stati registrati anche in Austria e Slovenia. L'Italia e' stato l'unico paese dell'Eurozona-Ocse a registrare un calo, al 6% dal 6,2% di settembre, sottolinea l'Ocse. La Germania e' stabile al 3,8% e la Francia al 7,7%.

