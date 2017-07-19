Occhialeria: a Belluno nasce Innovereye, centro ricerca digitale e AI

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 10 feb - Nasce a Belluno Innovereye centro di innovazione a livello globale dedicato all'adozione concreta delle tecnologie digitali e dell'Ai nel settore eyewear.

La societa' e' promossa da Anfao (Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici), Confindustria Belluno Dolomiti e Aivisory, con la collaborazione di Certottica, ed e' il risultato di un percorso di oltre un anno basato su un confronto diretto con le esigenze operative delle imprese della filiera. L'iniziativa si rivolge a tutte le aziende del settore - piccole, medie e grandi, italiane e internazionali ed e' stata illustrata in anteprima a Cortina d'Ampezzo a Casa Veneto, lo spazio aperto dalla Regione per le Olimpiadi.

"Innovereye nasce dalla volonta' di Anfao e di Confindustria Belluno Dolomiti di offrire al settore dell'occhialeria un punto di riferimento dedicato all'innovazione - dichiara Lorraine Berton, presidente di Anfao e di Confindustria Belluno Dolomiti. - Come sistema associativo sentiamo la responsabilita' di accompagnare la filiera in una fase di trasformazione profonda, attraverso un approccio di innovazione aperta, aiutando le imprese - di ogni dimensione - a comprendere e adottare in modo concreto le tecnologie digitali e l'intelligenza artificiale, trasformandole in un reale vantaggio competitivo".

Con una produzione di 5,64 miliardi di euro (dato preconsuntivo 2025), circa 800 aziende attive e quasi 23.000 addetti, il settore italiano dell'occhialeria, con un assetto distrettuale concentrato a Belluno, e' fortemente orientato ai mercati esteri.

