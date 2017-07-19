Nato: Starmer duro su Trump, "offensivo e spaventoso sull'Afghanistan" -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 gen - Nella sua intervista, Starmer ha poi spiegato: 'Abbiamo un rapporto molto stretto con gli Stati Uniti. E questo e' importante per la nostra sicurezza, per la nostra difesa e per la nostra intelligence. Ed e' molto importante che manteniamo questo rapporto'. Tuttavia, ha aggiunto il Premier, 'e' forse per questo rapporto che abbiamo combattuto al fianco degli americani, per i nostri valori, in Afghanistan? Ed e' stato in quel contesto che le persone hanno perso la vita o hanno riportato ferite terribili, combattendo per la liberta', combattendo con i nostri alleati, per cio' in cui crediamo'.

In una dichiarazione a Fox News, Trump ha infatti detto di non essere sicuro che gli alleati della Nato sarebbero stati al fianco degli Stati Uniti 'se mai ne avessimo avuto bisogno'. Il tycoon ha detto: 'Non abbiamo mai avuto bisogno di loro. Non abbiamo mai chiesto loro nulla. Diranno di aver inviato delle truppe in Afghanistan e cosi' e' stato, sono rimasti un po' indietro, un po' fuori dalla linea del fronte'. Intanto, la Casa Bianca rifiuta di ritrattare o scusarsi per quanto detto da Trump sul comportamento degli alleati della Nato in Afghanistan.

