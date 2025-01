Mudec: il 23 gennaio concerto e spettacolo gratuito della Piccola Orchestra dei Popoli

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 gen - Giovedi' 23 gennaio alle ore 19 presso l'Auditorium Mudec si terra' il concerto e spettacolo gratuito della Piccola Orchestra dei Popoli, 'E' tempo d'incontro'.

Di fronte alla tragedia che vede il Mar Mediterraneo come il piu' grande cimitero d'Europa, e di fronte al dramma a cui stiamo assistendo quotidianamente di milioni di persone in fuga dalla fame e dalla guerra, la Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti ha ideato il progetto 'Metamorfosi' per comunicare, soprattutto alle nuove generazioni, questo dramma contemporaneo.

La proposta di porre lo sguardo su questi temi avviene attraverso una metafora: quella del legno delle barche dei migranti, trasportate dal molo Favarolo di Lampedusa al carcere di Opera di Milano, e trasformate dalle persone detenute in strumenti musicali.

La Piccola Orchestra dei Popoli, nata all'interno della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti, riunisce musicisti di diverse nazionalita' in un'esperienza di convivenza possibile fra persone appartenenti a culture e religioni diverse. 'E' tempo d'incontro' inizia con la storia di una barca: da albero di legno Azobe' dell'Africa nera a violino, costruito nel carcere di Opera.

La narrazione di una lunga vita: dalla gioia di essere barca di pescato alla tristezza di accompagnare come ultimo viaggio gente disperata in cerca di futuro.

Il testo, liberamente tratto da Memoria del legno di Paolo Rumiz e letto dall'attore Mohamed Ba, si inserisce all'interno di una partitura musicale che e' parte integrante della narrazione.

A seguire la musica: gli strumenti vengono da legno abituato all'acqua e il concerto e' come un'immaginaria navigazione che tocca le varie sponde delle culture musicali presenti in scena: dai canti tradizionali albanesi e libanesi a quelli indiani e giapponesi per arrivare alla poesia musicata di David Maria Turoldo. Un viaggio in un mare che unisce e non separa, una barca che trasporta una speranza di un noi-sola umanita'.

Il concerto-spettacolo e' organizzato nell'ambito del palinsesto legato all'opera di Adrian Paci 'Il vostro cielo fu mare, il vostro mare fu cielo', attualmente visibile in Agora', un palinsesto che anticipa la grande mostra sul tema del viaggio 'Travelogue', in programma a marzo 2025.

Red

(RADIOCOR) 05-01-25 17:31:03 (0326) 5 NNNN