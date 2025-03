Moda: Urso, oggi incontro con produttori, a breve piano per rilancio settore

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 mar - "Oggi incontrero' i responsabili delle principali case produttrici di moda, coloro che hanno nel loro portafoglio i brand migliori, non solo italiani ma anche europei". L'obiettivo e' "confrontarmi con loro su un piano Moda Italia che punta a rafforzare la filiera produttiva, che in questo momento ha delle difficolta' dovute a una congiuntura internazionale negativa". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, a margine della presentazione della nuova linea produttiva di celle solari di Cesi. "Mi confrontero' con loro e poi martedi' con le associazioni che rappresentano l'intera filiera, piccole e medie imprese, quelle artigianali per poi convocare il tavolo moda in quella sede anche sulla base delle loro integrazioni", ha aggiunto.

Con le loro proposte, "presenteremo in maniera piu' compiuta questo piano Moda Italia che ha il compito, l'obiettivo di rafforzare la filiera produttiva, agevolando il passaggio generazionale delle competenze e l'aggregazione tra le piccole e medie imprese per rilanciare quello che e' un orgoglio del Made in Italy", ha concluso Urso.

