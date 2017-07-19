Moda: protocollo tra Mim e Confindustria per 'valorizzare talento giovani'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 feb - 'Rafforzare il raccordo tra sistema educativo e filiera produttiva della moda' per valorizzare 'i talenti, sostenere l'orientamento e favorire l'occupabilita' dei giovani, in un'ottica di scuola aperta al territorio, dialogo intergenerazionale e cittadinanza attiva'. Sono gli obiettivi del nuovo Protocollo d'intesa 2026, che rinnova e amplia il precedente accordo del 2021, sottoscritto tra il ministero dell'Istruzione e del Merito, Confindustria Moda e Confindustria Accessori Moda, alla presenza del ministro Giuseppe Valditara. La firma e' avvenuta in occasione dell'inaugurazione delle Fiere Micam Milano e Mipel. Il protocollo, si legge in una nota, 'segna un passaggio significativo rispetto alla sua ultima edizione: si passa da una logica settoriale a una visione sistemica, in cui scuola, formazione tecnica superiore e mondo delle imprese collaborano in modo strutturato per costruire competenze, innovazione e occupabilita' lungo l'intera filiera tecnico-professionale'. Il nuovo documento, tra le altre cose, introduce riferimenti aggiornati al quadro legislativo e organizzativo piu' recente, con particolare attenzione alla definizione del Sistema Its, alla formazione tecnologico-professionale, alla riforma dell'esame di stato e della riorganizzazione del Mim. Sul fronte dei contenuti, si parla poi di 'personalizzazione dei percorsi e di formazione integrata, introducendo i temi dell'intelligenza artificiale, delle tecnologie digitali, della sicurezza informatica e della protezione dei dati, con esplicito riferimento all'Agenda 2030 e agli obiettivi di sviluppo sostenibile'.

