Mimit: intesa con Veronafiere, sorgera' in Veneto la Casa del Made in Italy -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) -Roma,27 ott- 'Con questi nuovi presidi del Mimit - ha aggiunto il ministro Urso - vogliamo offrire alle aziende strumenti concreti di promozione e supporto, per valorizzarne il potenziale e competere con successo nel mondo. Le fiere sono da sempre un motore fondamentale per lo sviluppo industriale e commerciale del Paese'.

'Oggi confermiamo il ruolo della Fiera di Verona - ha proseguito il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo - quale piattaforma strategica al servizio del sistema produttivo nazionale. La Casa del Made in Italy sara' uno spazio di ascolto e supporto per le aziende, ma anche un laboratorio di idee da cui far nascere progetti comuni per la valorizzazione delle nostre filiere d'eccellenza. Questa nuova collaborazione con il Mimit, insieme a quelle gia' attive con altri ministeri e con ITA - Italian Trade Agency, rappresenta un modello virtuoso di sinergia pubblico-privato, in cui istituzioni, associazioni e operatori di settore agiscono come abilitatori di crescita e internazionalizzazione, con l'obiettivo comune di generare valore concreto per le imprese e rafforzare il posizionamento competitivo del Made in Italy nel mondo'.

