Milano-Cortina: S&P, costera' meno di Expo 2015, no impatto negativo su debito

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 gen - S&P Global Ratings non prevede effetti finanziari negativi ne' sul debito pubblico italiano ne' sulle amministrazioni locali e regionali che ospiteranno le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. E' quanto emerge da un report dell'agenzia di rating, secondo cui con investimenti relativamente limitati nelle sedi olimpiche, ma piu' consistenti per quanto riguarda le infrastrutture, i Giochi costeranno all'Italia meno dell'Expo Milano 2015, quando furono realizzati importanti lavori infrastrutturali. 'I contributi statali italiani hanno finanziato la maggior parte degli investimenti e hanno protetto i bilanci degli enti locali dalle relative pressioni', ha spiega Mariamena Ruggiero, analista di S&P Global Ratings, sottolineando che "gli sforamenti di bilancio dovuti allo shock inflazionistico del 2022-2023 e agli ulteriori investimenti infrastrutturali saranno sostenuti principalmente dallo Stato italiano".

Ars

(RADIOCOR) 27-01-26 10:25:06 (0235) 5 NNNN