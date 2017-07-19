Milano Cortina: Santanche', comunicazione e' fondamentale, fare di piu'

Ministro: 'e' occasione straordinaria' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 nov - A 3 mesi dall'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 'credo che la comunicazione sia fondamentale'. Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanche', a margine dell'evento "La Lombardia al centro della sfida olimpica".

'Anche io sono dell'idea che possiamo fare di piu', perche' questa e' un'occasione straordinaria', ha aggiunto Santanche', condividendo la posizione dei ministri Giorgetti e Salvini. 'Avremo 2 miliardi e mezzo di persone che attraverso le televisioni assisteranno alla cerimonia di apertura: un numero pazzesco', ha aggiunto la ministra.

'Pensate questo cosa significa a livello di promozione della nostra emozione nel mondo'.

