Milano Cortina 2026: il Gruppo Il Sole 24 ORE racconta le Olimpiadi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 feb - In occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio, il Gruppo Il Sole 24 ORE mette in campo un sinergico sistema di informazione e approfondimento che accompagna l'evento olimpico sin dalla fase di avvicinamento fino alla conclusione dei Giochi, attraverso tutti i suoi media: quotidiano, digitale, Radio 24, TV, agenzia di stampa Radiocor, podcast e iniziative culturali.

Gia' a partire da inizio gennaio, Il Sole 24 Ore ha avviato una serie di articoli di avvicinamento all'evento olimpico e lunedi' 2 febbraio Il Sole 24 Ore dedichera' due pagine alle culle olimpioniche: un'analisi dei territori che hanno avuto piu' campioni, o meglio dove sono nati gli atleti. Ogni giorno Il Sole 24 Ore seguira' le Olimpiadi con una pagina riservata a Milano Cortina 2026 dal 6 al 22 febbraio. Il racconto olimpico si concentrera' in particolare sull'impatto economico sui territori coinvolti, le ricadute ambientali, infrastrutture e trasporti, sistema dell'accoglienza, tra alberghi e ristorazione, aziende e filiere produttive impegnate nella realizzazione dell'evento.

Sul sito ilsole24ore.com sara' disponibile un Super Dossier online, che raccogliera' tutti i contenuti pubblicati sul quotidiano, affiancati da approfondimenti digitali originali, offrendo una visione completa e aggiornata dei Giochi.

Con l'iniziativa 'Milano Cortina 2026, un viaggio nei luoghi olimpici', Radio 24 porta gli ascoltatori dentro i territori che ospiteranno le gare per raccontare le realta' coinvolte attraverso tre reportage su Milano, la Valtellina e Cortina.

La redazione di GR24, attraverso inviati sul territorio, vuole raccontare cosa e' stato fatto e cosa resta da fare, le aspettative delle comunita' locali, le criticita' ancora da superare, l'eredita' dei Giochi per il futuro. Il viaggio di Radio 24 e' iniziato la scorsa settimana dalla Valtellina, con tappe e approfondimenti su Bormio e Livigno: dall'accessibilita' alle infrastrutture sportive, dall'impatto economico e culturale ai rincari, fino alle trasformazioni del territorio durante e dopo i Giochi.

Prosegue questa settimana con Milano, la principale porta d'accesso all'evento e primo stress test per accessibilita', viabilita' e ordine pubblico, mentre la prossima settimana sara' la volta di Cortina. Un vero e proprio conto alla rovescia narrativo che accompagna il pubblico fino al 6 febbraio, giorno della cerimonia di apertura seguita in diretta con lo Speciale Inaugurazione dalle 20 alle 22.

Durante i giochi ogni giorno Tutti Convocati seguira' i risultati delle gare, mentre dal 9 al 10 febbraio Focus economia sara' trasmesso in diretta con lo studio da Cortina.

Tutti i programmi avranno una declinazione sul tema Olimpiadi e saranno trasmesse puntate speciali di Olympia dedicate alla storia dei Giochi invernali.

Olimpiadi invernali anche su 24Ore Podcast: la seconda stagione di 'La quarta medaglia - Vite di atleti olimpici e paralimpici' di Simone Barlaam, pluricampione mondiale nel para nuoto, porta gli ascoltatori dentro le storie di campioni e campionesse protagonisti dei Giochi Invernali, in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Sul fronte televisivo, IlSole24OreTV, la televisione del gruppo visibile al canale digitale 246, trasmettera' dal 26 gennaio al 5 febbraio, alle ore 21.15, la serie 'Battiti Olimpici' Winter Edition, prodotta dal CONI in collaborazione con Sportface: una docuserie in 10 episodi di circa 7 minuti l'uno che racconta le emozioni, i sogni, i sacrifici, il duro lavoro e il percorso di alcuni degli atleti azzurri in preparazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Tra i protagonisti, numerosi atleti delle discipline invernali - dallo short track allo snowboard, dal curling allo sci freestyle - insieme allo staff tecnico e scientifico dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI che raccontano la vigilia della loro esperienza olimpica. E' possibile seguire la serie anche sul sito de Il Sole 24 Ore (www.ilsole24ore.com).

L'agenzia di stampa del Gruppo Il Sole 24 ORE, con i suoi inviati, coprira' l'evento di apertura e chiusura e seguira' ogni giorno la presenza di politici e imprese alla kermesse sportiva.

Il racconto olimpico del Gruppo Il Sole 24 ORE si estende anche alla cultura. Nell'ambito dell'Olimpiade Culturale di Milano, il programma ufficiale che accompagna i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, 24 ORE Cultura, insieme al Comune di Milano e a Civita Mostre e Musei, presenta a Palazzo Reale la mostra 'I Macchiaioli', in programma dal 3 febbraio al 14 giugno. Una retrospettiva che si inserisce nel calendario culturale dei Giochi, rafforzando il legame tra sport, arte e identita' dei territori.

