Metlen: ottiene finanziamento da 65mln per progetti fotovoltaici

2 parchi solari in Italia da 60MW, completamento entro 2025 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 nov - Metlen ha ottenuto un finanziamento di 65 milioni euro per la costruzione dei progetti a Porto Torres e Casale Monferrato, due parchi solari di grandi dimensioni per un totale di 60 MW, il cui completamento e' previsto entro la fine del 2025.

I progetti saranno realizzati in Sardegna e Piemonte, due regioni strategicamente importanti per l'espansione di Metlen in Italia. I parchi solari beneficiano anche di un incentivo fiscale supportato dallo Stato e concesso dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) per un periodo di 20 anni. Si stima che i siti produrranno circa 110 GWh di energia pulita su base annua, sufficienti a soddisfare il fabbisogno energetico di oltre 50.000 famiglie italiane e a prevenire l'emissione di 26.000 tonnellate di CO2 all'anno.

Il finanziamento di questi progetti e' stato concluso attraverso una struttura di club deal, con la partecipazione di UniCredit (in qualita' di Global Coordinator e Mandated Lead Arranger, Green Loan Coordinator, Hedging Bank, Issuing Bank, Agent e Account Bank), Intesa Sanpaolo - Divisione IMI CIB (in qualita' di Global Coordinator e Mandated Lead Arranger, Green Loan Coordinator e Hedging Bank) e Alpha Bank (nel ruolo di Mandated Lead Arranger e Hedging Bank).

