Merz: con Meloni formulato nuove idee per un'Europa veloce e dinamica

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Davos, 22 gen - "Con la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, abbiamo formulato nuove idee per modernizzare il budget europeo e mettere un freno alla burocrazia". Lo ha detto il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, nel suo intervento al World Economic Forum a Davos. "Dobbiamo ridurre drasticamente la burocrazia in Europa" ha spiegato Merz, ricordando che in passato, l'Ue e la Germania hanno ritardato le riforme e non sono riuscite a ridurre le normative. "Con Giorgia Meloni abbiamo formulato una serie di proposte che vorremmo vedere attuate. Tra queste, alcune nuove idee: proponiamo una sospensione d'emergenza della burocrazia, una discontinuita' nell'attivita' legislativa, un bilancio Ue modernizzato che ponga la competitivita' al centro. Vogliamo un'Europa veloce e dinamica e un'amministrazione orientata ai servizi". "Ho mobilitato i leader europei - ha concluso Merz - per convocare un summit speciale il 12 febbraio che dia la linea" sulle riforme urgenti, inclusi "rapidi progressi sull'unione del mercato dei capitali".

