Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Meloni: in tre anni abbiamo portato investimenti esteri per oltre 80 miliardi -2-

            'Riacceso motore nazione riportando i conti in ordine' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Napoli, 14 nov - "La verita' - ha rimarcato ancora la premier - e' che con noi l'Italia.

            e' tornata. E' tornata una nazione seria, credibile, ammirata nel mondo. La verita' e' che abbiamo riacceso il motore di questa nazione riportando i conti in ordine dopo decenni di sprechi, di soldi gettati dalla finestra. Abbiamo garantito una stabilita' che e' la precondizione di qualsiasi sviluppo e di qualsiasi crescita".

            fil

            (RADIOCOR) 14-11-25 20:04:24 (0664)GOV 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.