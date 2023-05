Mediobanca: in 2022 fatturato settore vinicolo +10%, in 2023 atteso +3,3% vendite -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 mag - Secondo l'indagine, i vini frizzanti (+16,9%) hanno accelerato piu' dei vini fermi (+8,2%). Prevalgono i mercati di prossimita' (Paesi Ue) con il 37,1% dell'export, ma si riduce la distanza con il Nord America (34,6%) e si vede una crescita importante (+26,9%) per l'America centro-meridionale. Nel 2022 il ritorno alle normali abitudini di consumo e la ripresa del flusso turistico hanno favorito le vendite nel canale Ho.Re.Ca. (+19,9%), che passa dal 16,6% del mercato nel 2021 al 18,1% del 2022, a svantaggio della Gdo (+3,3% a valore) in calo dal 37,7% al 36%. Le dinamiche inflattive del 2022 hanno rallentato le vendite nella Gdo che si e' mostrata piu' restia a trasferire i maggiori costi sui listini al fine di preservare i volumi. Gli aumenti di listino hanno interessato in minor misura i vini Basic (+6,6% a valore). Aumenti a doppia cifra per i vini Premium (+13,7%) e i vini Icon (+11,1%). L'attenzione alla sostenibilita' spinge le vendite 2022 del bio (+9,6% sul 2021) confinato al 4,3% del mercato.

Dai conti aziendali emergono le specificita' regionali: nel 2021 il miglior Roi tocca alle aziende piemontesi (8,9%), alle toscane il piu' alto Ebit margin (15,7%). In Toscana anche la maggiore solidita' finanziaria, con i debiti finanziari pari al 22,1% del capitale investito. Grandi esportatori i produttori piemontesi (68,9% del fatturato), mentre la Lombardia brilla (Ebit margin 2021 all'8,5%) con vendite 2021 in aumento del 18,6% trainate dalle bollicine (+29,9%) che rappresentano la meta' del fatturato complessivo. Nel 2022 gli spumanti spingono la crescita delle imprese venete (+13,4%) e performance superiori alla media nazionale si registrano anche per Puglia (+21,1% sul 2021) e Sicilia (+14,9%). Ottimismo per il 2023 per il Friuli-Venezia Giulia (+9,9% sul 2022), Lombardia (+6,7%), Piemonte (+6,1%) e Sicilia (+5,6%). Infine, guardando all'aspetto turistico, nel 2022 sono cresciuti i ricavi dei servizi enoturistici (+67% sul 2021). Al primo posto le visite in cantina (78,8% delle imprese), seguite dall'accoglienza presso una propria struttura alberghiera (32,5%) e dalla ristorazione (27,5%).

Il 17,5% delle societa' non svolge alcuna attivita' enoturistica.

Ars

