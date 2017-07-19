Mattarella: solo Ue ha 'massa critica' per affrontare guerre e dazi -3

Imprese concorrono a definizione bene comune,generano futuro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 ott - "In fasi di questa natura - ha rimarcato il Presidente della Repubblica - emerge ancora di piu' il ruolo degli imprenditori, dei capitani di impresa, delle imprese, nel concorrere, con la loro azione, alla definizione del bene comune, dell'interesse del Paese, della comunita' internazionale. La responsabilita' sociale appartiene a tutti. L'Europa e' il nostro destino, il destino che abbiamo, saggiamente, scelto". Mattarella ha rilevato inoltre che "l'innovazione e' oggi, ancor piu' che nel passato, il cuore dell'indirizzo di un Paese e di un Continente che vogliono dire la loro nel mondo, cosi' come lo sono sostenibilita' ambientale e sociale.Inclusione e' parola chiave della sostenibilita'".

Il Presidente della Repubblica ha rimarcato come "la responsabilita' dell'impresa non si esaurisce nell'aumento dei profitti. Si tratta, piuttosto, di un legame forte che unisce il progresso economico alla crescita civile di un Paese. Legame ancor piu' visibile in aziende come quelle guidate da Cavalieri del Lavoro. Le imprese generano futuro e, in questo percorso, la capacita' di guardare oltre i vantaggi contingenti e' un moltiplicatore di valore". Infine l'aspetto della formazione che "e' il vettore piu' potente per entrare con soddisfazione nel mondo del lavoro".

