Marmo: Margraf acquisisce il 100% Santafiora

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 21 gen - Margraf, realta' di riferimento a livello internazionale nel settore del marmo con sede nel Vicentino, annuncia l'acquisizione totale di Santafiora, storica azienda attiva da oltre cinquant'anni nell'estrazione e lavorazione di materiali destinati a progetti architettonici e urbanistici di prestigio, e delle due cave di Santafiora in Toscana e di Lavagrigia nel Lazio. 'Con questa acquisizione - spiega il ceo di Margraf Roberto Xompero - vogliamo rafforzare il nostro impegno verso l'eccellenza e la valorizzazione delle risorse italiane, offrendo al mercato un materiale unico. Le cave di Santafiora e Lavagrigia rappresentano un patrimonio straordinario di qualita' e tradizione, che l'azienda intende preservare e valorizzare attraverso innovazione, sostenibilita' e competenza'.

