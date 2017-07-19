Marche: oltre 60 mln da linea 'EU Blending' Bei per sostenibilita' e innovazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 feb - Ampliare, trasformare, potenziare e riqualificare la struttura produttiva, sia dal punto di vista tecnologico sia, soprattutto, sotto il profilo 'green', per ridurre i costi energetici, accrescere la produzione da fonti rinnovabili e rafforzare la qualita' dell'offerta turistica regionale. Sono questi gli obiettivi del nuovo bando della Regione Marche per il finanziamento delle imprese a valere sulla linea di credito 'EU Blending' della Banca europea per gli investimenti (BEI), pubblicato in questi giorni sul sito istituzionale della Regione. Le domande potranno essere presentate a partire dal 2 marzo 2026. Il bando e' rivolto alle imprese di tutto il territorio regionale; una quota pari al 20% delle risorse e' riservata al settore turistico.

L'intervento rappresenta il passaggio conclusivo di un percorso avviato nel 2024 tra Bei e Regione Marche per sostenere investimenti 'green' e produttivi finalizzati ad ampliamento, potenziamento, diversificazione e consolidamento del sistema produttivo, oltre ai processi di transizione tecnologica, digitale ed ecologica.

com-Dca.

