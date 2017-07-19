Dati
            Marche: oltre 60 mln da linea 'EU Blending' Bei per sostenibilita' e innovazione -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 feb - 'Un'operazione che vale oltre 60 milioni di euro, piu' 5 milioni della Regione destinati all'abbattimento della quota interessi - ha detto il Presidente Francesco Acquaroli - E' una misura che incide molto positivamente su competitivita' e sostenibilita' delle nostre imprese e rientra nella strategia complessiva che abbiamo messo in campo con la programmazione europea in relazione al credito, per la quale sono stati investiti oltre 100 milioni di euro e che sta giungendo a compimento. Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti, ma registriamo una forte e continua domanda di liquidita' da parte del nostro tessuto imprenditoriale. E' quindi fondamentale proseguire in questa direzione ed e' altrettanto importante che il sistema che si e' unito in questa operazione possa ampliarsi ulteriormente, per sostenere la capacita' e la volonta' dei nostri imprenditori di restare competitivi e innovativi'.

            com-Dca.

            (RADIOCOR) 01-02-26 17:08:57 (0407)PA 5 NNNN

              


