Marche: nasce il comitato regionale del volontariato di protezione civile -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 feb - Il provvedimento disciplina la composizione del Comitato, le procedure elettorali, i requisiti di eleggibilita' e le modalita' di raccordo con le altre componenti del sistema regionale. Il Comitato restera' in carica per tre anni, i suoi componenti svolgeranno l'attivita' a titolo gratuito ed e' previsto un rimborso per le spese sostenute per le attivita'. Il nuovo Comitato avra' funzioni di rappresentanza istituzionale, compiti consultivi su temi come la formazione e lo sviluppo del sistema e un ruolo attivo nel coordinamento tra le organizzazioni iscritte nell'elenco regionale e le strutture operative della Regione Marche.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 08-02-26 14:52:46 (0307)PA 5 NNNN