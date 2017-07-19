Manovra: Santanche', seria e credibile, pensata per famiglie, imprese e lavoratori

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 dic - 'La manovra e' legge. Una legge seria e credibile pensata per le famiglie, le imprese, i lavoratori e che riconosce al turismo la sua importanza. Le misure, specialmente quelle a favore dei lavoratori e delle imprese, dimostrano l'impegno del governo a sostenere un comparto fondamentale per l'economia della Nazione'. Cosi' la ministro del Turismo, Daniela Santanche', commenta la legge di bilancio approvata dal parlamento.

'L'introduzione di contratti di filiera e il riconoscimento delle destinazioni turistiche di qualita' sono iniziative che promuovono la sostenibilita' e l'innovazione, garantendo un futuro prospero e solido per il turismo in Italia. Con queste risorse e semplificazioni, puntiamo a rendere la Nazione ancora piu' competitiva, sicura, stabile e attrattiva per i visitatori di tutto il mondo', aggiunge Santanche'.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 30-12-25 15:14:40 (0368) 5 NNNN