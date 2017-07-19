Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Radiocor › Economia
Manovra: Giorgetti, non ne parlo fino a quando Mattarella non firma
Non parlo di cose che non esistono (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 ott - "Non parlo fino a quando il Presidente non firma, non parlo di cose che non esistono, quando firmera' Mattarella ne parliamo". Cosi' il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti lasciando la Camera al termine della seduta sulle comunicazioni della premier Meloni sul Consiglio Europeo.
vmg-bof
(RADIOCOR) 22-10-25 20:28:21 (0791)GOV,PA 5 NNNN