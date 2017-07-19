Maltempo: Salvini, troveremo fondi ma non dal Ponte che e' un investimento

'Serve ai siciliani, anche in caso eventi disastrosi' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 gen - Le risorse previste per la costruzione del Ponte sullo Stretto non possono essere dirottate alla ricostruzione delle aree del Sud devastate dal maltempo e dell'area di Niscemi. Lo chiarisce il vice presidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, spiegando che le risorse stanziate per le opere pubbliche "sono fondi per investimenti. Bisogna conoscerle le cose. Poi noi abbiamo quasi 30 miliardi di cantieri aperti in Sicilia, cosa facciamo? Li blocchiamo?. Troveremo i fondi che servono per Sicilia, per Calabria e per Sardegna - ha assicurato alla Camera a margine della presentazione del libro 'Roberto Maroni - Discorsi politici e parlamentari' - ma senza bloccare le scuole, gli ospedali, i ponti, le gallerie, la Tav, il tunnel del Brennero. Il ponte serve ai siciliani, anzi col ponte probabilmente in caso di eventi disastrosi, anche i soccorritori riuscirebbero a intervenire piu' velocemente, quindi non si capisce perche' i siciliani dovrebbero avere i problemi e non avere manco il ponte".

