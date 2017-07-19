Lombardia: Istat, popolazione in aumento con 33.918 residenti (+0,2%) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 mag - In Lombardia, come nel resto del Paese, si e' raggiunto un nuovo record di denatalita'. I nati sono 64.711 (-948 rispetto al 2023).

Anche i nati stranieri sono in diminuzione. Nel 2024 si e' ridotta la mortalita' (-1.217 decessi rispetto all'anno precedente). Il tasso di mortalita' e' leggermente diminuito dal 10,4 al 10,3 per mille. Il maggior decremento si registra nelle province di Mantova e Milano, Cremona e Sondrio sono in controtendenza. Le donne sono il 50,7% della popolazione residente, superando gli uomini di oltre 145mila unita', prevalentemente a causa della maggiore longevita' femminile.

L'eta' media si innalza rispetto al 2023 da 46,2 a 46,4 anni.

Brescia, Bergamo e Lodi sono le province piu' giovani (45,7 anni la prima e 45,9 le altre due), Pavia e Sondrio quelle piu' anziane (47,5 e 47,4 anni). La componente straniera e' un fattore di ringiovanimento della popolazione.

com-Dca.

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