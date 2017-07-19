Dati
            Logistica: Meloni, tensioni geopolitiche hanno inciso ma settore ha reagito -2-

            'Investire in innovazione; Governo e imprese remino insieme' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 dic - In un altro passaggio Meloni ha posto l'accento sulla necessita' di "investire in innovazione, tecnologie, digitalizzazione e formazione, come fa ad esempio Alis, perche' solo innovando creiamo opportunita' per i giovani e rafforziamo il sistema produttivo.

            Governo e imprese, su questo, devono remare insieme per migliorare il benessere di famiglie e cittadini e rafforzare l'Italia come un attore primario sulla scena internazionale.

            Quindi, grazie ancora per il vostro lavoro e il vostro contributo. Spero - ha aggiunto la premier in chiusura di intervento - di essere presto con voi per ribadire la vicinanza del Governo, sempre al fianco di chi produce e lavora per far tornare grande questa nazione".

