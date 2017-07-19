Logistica: Destro (Confindustria), e' pilastro politica industriale, Ue decida

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 dic - La logistica internazionale e' decisiva per la competitivita' delle imprese, "in particolare in un mondo in cui i cambiamenti geopolitici accelerano" osserva Leopoldo Destro, Delegato del Presidente di Confindustria per Trasporti, Logistica e Industria del Turismo, nel corso di un evento organizzato da Confindustria Vicenda. La geografia dei collegamenti globali sta cambiando ricorda ancora Destro, "il Mediterraneo torna baricentro e l'Italia puo' diventarne la piattaforma naturale ma servono rapidita' decisionale, interoperabilita' e infrastrutture efficienti". Secondo l'esponente di Confindustria "E' qui che si gioca anche la sfida delle reti TEN-T e dei valichi alpini, per cui chiediamo una governance europea. Per tutto questo serve un'Europa che decida, un'Italia che attui e imprese che investano nelle connessioni. Perche' la logistica e' un pilastro della politica industriale e della competitivita''.

