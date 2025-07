Liguria: welfare, 6 mln euro per bonus badanti e babysitter -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 lug - Per quanto riguarda il bonus badanti, la domanda puo' essere presentata se l'Isee ordinario sociosanitario della persona che necessita di badante non e' superiore a 35.000 euro, mentre per il bonus baby sitter la domanda puo' essere presentata da genitori di minori fino ai 15 anni compiuti (o fino ai 18 anni in caso di minori con disabilita'), se l'Isee ordinario del nucleo familiare o Isee minorenne non supera, anche in questo caso, i 35 mila euro. Nel caso di famiglie con piu' di un minore a carico, queste potranno fare richiesta di un solo bonus per l'assunzione di baby-sitter.

Le domande potranno essere presentate accedendo mediante Spid o Cie al sistema Bandi on line dal sito internet bandifilse.regione.liguria.it e verranno finanziate fino ad esaurimento dei fondi. Le graduatorie saranno redatte seguendo questi criteri: e' data priorita' a coloro che non hanno usufruito dei bonus badanti V edizione o dal baby sitter IV edizione, a seguire e' data priorita' a coloro che al momento della presentazione della domanda hanno esaurito le risorse concesse dal bonus badanti V edizione o dal baby sitter IV edizione), a seguire la priorita' e' data a coloro che presentano Isee inferiore. Cosi' l'assessore alle Politiche socio-sanitarie e sociali Massimo Nicolo': "Con questa misura offriamo sia un aiuto concreto per facilitare la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti, sostenendo al tempo stesso chi se ne prende cura sia i genitori nell'accudimento dei piu' piccoli'. 'Si tratta di misure che hanno gia' dimostrato la loro efficacia negli anni precedenti - dichiara l'assessore alla Tutela dell'Infanzia Simona Ferro -. In particolare il bonus baby sitter, che riguarda da vicino la mia delega all'infanzia, risponde ai bisogni reali dei genitori, spesso chiamati a scelte difficili tra lavoro e cura dei figli. Il bonus si affianca a interventi strutturali gia' avviati, come i nidi gratis e i voucher per i centri estivi, un sistema integrato di servizi che metta davvero al centro l'infanzia e il benessere dei nostri bambini'. Cosi' l'assessore alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola: "L'obiettivo e' quello di accontentare tutti coloro che faranno richiesta garantendo un ausilio concreto, alleggerendo le spese e consentendo di non rinunciare all'attivita' lavorativa. Fino a oggi sono 50mila i liguri coinvolti nei bandi Fse per una spesa di 274 milioni di euro, la Liguria si conferma tra le regioni virtuose nell'utilizzo delle risorse europee'.

