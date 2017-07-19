Liguria: nel 2024 cresce l'occupazione ma aumentano gli inattivi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 nov - La Regione Liguria ha presentato il nuovo progetto di potenziamento dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro (Oml), realizzato nell'ambito della Missione 5 del Pnrr per rafforzare la capacita' di analisi e monitoraggio del sistema occupazionale ligure. La nuova Nota annuale fotografa l'andamento dell'economia e del lavoro in Liguria nel 2024: cresce l'occupazione e cala la disoccupazione, anche se aumenta la quota di inattivi. La forza lavoro mostra un progressivo invecchiamento, con la fascia 50-64 anni ormai prevalente e un anticipo di cinque anni rispetto alla media nazionale. Il tasso di occupazione si colloca tra la media del Nord-Ovest e quella italiana.

Il settore dei servizi rimane il principale motore occupazionale, mentre anche l'industria mantiene un ruolo significativo, soprattutto a prevalenza maschile. E' in aumento il part-time, in particolare tra le donne, e il tempo indeterminato resta la forma prevalente di impiego. Il diploma si conferma il titolo d'accesso piu' diffuso, mentre i laureati trovano lavoro in media entro tre mesi dal conseguimento del titolo.

Il progetto e' frutto della collaborazione tra Regione, Alfa, Universita' di Genova e Liguria Ricerche. L'assessore alle Politiche dell'occupazione Simona Ferro in una nota ha definito l'iniziativa 'un salto di qualita' per le politiche del lavoro in Liguria'.

