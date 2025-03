Liguria: Forum Teha, territorio dinamico, nel 2025 pil +1,4% e 67,3% di occupazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 mar - Positive per la Liguria le proiezioni di crescita del Pil regionale per il 2025 (+1,4% contro una media nazionale dell'1,2%) e lo stato di salute del mercato del lavoro, come testimonia il tasso di occupazione pari nel 2024 al 67,3%, anche in questo caso superiore rispetto alla media nazionale del 62,2. Nella regione la percentuale di Neet (Not in Education, Employment or Training, giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavorano, non studiano e non sono inseriti in percorsi di formazione) nel 2024 e' pari al 12,4% (inferiore rispetto alla media nazionale del 15,2%) e con un trend negli ultimi 5 anni in progressiva diminuzione. Fa meglio il territorio genovese, con una percentuale di Neet pari al 9,7% dei ragazzi Logistica, turismo e blue economy sono inoltre i settori trainanti dell'economia ligure: queste le evidenze che emergono dai dati presentati negli scorsi giorni al tavolo territoriale dedicato alla Citta' Metropolitana di Genova di Teha - The European House - Ambrosetti , tenutosi nella Galleria Aurea del Palazzo di Andrea Doria. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci commenta: "Particolarmente soddisfacenti sono i numeri relativi all'economia del mare, ma anche quelli inerenti la ricerca e la tecnologia. Dati positivi, insomma, che pero' non devono farci dimenticare cio' che si puo' migliorare, a cominciare dal rispetto del cronoprogramma di realizzazione delle nuove infrastrutture e dalla necessita' di far incontrare domanda e offerta di lavoro'. 'Dall'analisi del Think Tank Liguria 2030 di Teha, alla sua nona edizione, emerge un'immagine del territorio ligure e genovese fortemente dinamico - commenta Valerio De Molli, Managing Partner e Ceo Teha Group -. Inoltre la provincia di Genova cresce o resta stabile rispetto all'anno precedente nel 67,9% dei Kpi (19 su 28) migliorando soprattutto nel settore della Formazione e Innovazione, nel quadro demografico e ambientale e nel settore turistico e culturale". Il focus dedicato a Genova e con una panoramica sulla regione vedra' tra i prossimi appuntamenti il 14 aprile a Savona, il 5 maggio alla Spezia e il 21 maggio a Imperia, mentre il forum finale e' in programma il prossimo 7 luglio a Rapallo in vista del prossimo Rapporto Strategico 2025 del Think Tank Liguria 2030.

