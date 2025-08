Liguria: entro 2026 bigliettazione elettronica per mezzi pubblici, investimento 22,5 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 ago - Sono in corso le attivita' di installazione degli strumenti che porteranno, entro il 2026, all'adozione su tutta la rete del trasporto pubblico locale ligure di Liguria Go, un sistema Abt (account based ticketing): si tratta di una struttura di bigliettazione elettronica in cui i titoli di viaggio non sono caricati su una tessera fisica, ma su un account digitale. Ogni viaggiatore sara' identificato tramite un Qr Code, un'app o una carta bancaria, e il calcolo della tariffa e la gestione dei biglietti sara' centralizzato. L'intero progetto, che prevede la sostituzione di tutte le obliteratrici e l'eliminazione di tutti strumenti di emissione dei biglietti fisici, ormai obsoleti, il collegamento di tutti i mezzi (bus, metropolitana, ascensori pubblici, funicolari) in un sistema internet of things, l'adozione di un server centralizzato, costera' 22,5 milioni di euro di fondi regionali, comprensivi di 10 anni di manutenzione. Il cervello informatico, dal punto di vista hardware, e' gia' stato predisposto ed e' pronto nella server farm di Liguria digitale, nel Wtc di Sampierdarena. Dal punto di vista del software, i programmi sono in fase di configurazione e di test. La connessione al sistema centrale di tutta la flotta circolante permettera', inoltre, di localizzare ogni singolo mezzo e quindi di fornire ai passeggeri liguri le previsioni di arrivo alle fermate, con una piu' efficace e diretta programmazione del proprio viaggio. 'Liguria Go rappresenta una rivoluzione - spiegano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l'assessore ai Trasporti Marco Scajola - che permettera' una mobilita' piu' semplice, flessibile e integrata: la Liguria e' una delle prime regioni italiane ad adottare un sistema unico account based ticketing. Modello usato nelle capitali europee come Londra, Oslo, Amsterdam, e in metropoli come New York e Chicago'. La gara d'appalto per la realizzazione del sistema e' stata vinta da un raggruppamento temporaneo di imprese formato da Aep Ticketing Solutions ed Engineering ingegneria informatica.

