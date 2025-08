Liguria: dal 1 agosto chiusi i cantieri piu' 'impattanti' su tratte Aspi

Su A12 e A10 lavori fermi gia' dal 25 luglio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 ago - 'Entra nel vivo il piano estivo di alleggerimento dei cantieri piu' impattanti sulla rete autostradale ligure, con lo stop per tutto il mese di agosto e, sulle tratte Aspi, fino al 29 settembre, dopo il Salone Nautico (18-23 settembre)'. Lo comunica la Regione Liguria in una nota, spiegando che la decisione e' stata concordata in sede di tavolo tecnico tra Regione Liguria e ministero delle Infrastrutture con i concessionari autostradali, i referenti di Anci Liguria, della citta' metropolitana di Genova e di Anas. La regione ricorda che sulla A10 e sulla A12 gia' da venerdi' 25 luglio e fino alle prime settimane di settembre non sara' presente alcun cantiere per lavori durante le ore diurne.

